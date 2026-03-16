Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti
Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Kuzen Hayatını Kaybetti

16.03.2026 14:26
Aksaray'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 2 kuzenin cenazeleri, köylerinde yan yana defnedildi.

Kazada hayatını kaybeden Hüseyin U. (16) ve Semih U'nun (16) Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazeleri, merkeze bağlı Gökçe köyündeki köy mezarlığına getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından kuzenlerin cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Bayram tatili için köylerine gelen kuzenleriyle otomobille gezmeye çıkan ehliyetsiz sürücü E.U. (17) idaresindeki 51 ACY 788 plakalı otomobil, dün Aksaray-Nevşehir kara yolunun 20. kilometresinde önde seyreden Veli D'nin kullandığı 32 AFP 891 plakalı tıra arkadan çarpmıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçtaki kuzenleri Semih U. (16), Hüseyin U. (16) ve Hasan U. (16) ağır yaralanmış, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Hüseyin U. ve Semih U. hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

