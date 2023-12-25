 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray'da Türk motifli halılar ihraç ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray'da Türk motifli halılar ihraç ediliyor

Aksaray'da kadınlar tarafından dokunan Türk motifli halılar, ABD ve İngiltere ile İtalya'ya ihraç ediliyor. Doğal malzemeler kullanılarak üretilen halılar, kadınların ekonomik özgürlüğünü sağlamaya yardımcı oluyor.

Aksaray\'da Türk motifli halılar ihraç ediliyor
25.12.2023 - 11:44,  Güncelleme: 11:48
Abone Ol
AKSARAY'da kadınlar tarafından dokunan Türk motifli halılar, başta ABD olmak üzere İngiltere ile İtalya'ya ihraç ediliyor. Özellikle ev kadınların yoğun ilgi gösterdiği halı dokuma atölyesinde ders veren eğitimen Fadime Pektaş, "Tamamen kök boyadan yapıyoruz. Doğal halılarımızı sadece koyun yününün renginden yapıyoruz. 10 tane tezgahımız var, 30 kadın çalışıyor" dedi.

Halk Eğitim Merkezi'nce Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açılan halı dokuma atölyesine, ev kadınları ilgi gösteriyor. Belirli süre eğitim aldıktan sonra dokuma işlemlerine başlayan kadınların ürettikleri halıların bir kısmı ihraç ediliyor. Kadınlara kurs veren eğitmen Fadime Pektaş, "Amacımız; yok olmaya başlamış el dokuması halıları canlandırıp, yeni nesillere tanıtmak istiyoruz. Halı dokumayı bilenler, burada ellerini daha da hızlandırıp, daha çok para kazanabiliyor. Bilmeyenlere de burada dokumayı öğretiyoruz. Amacımız, ülke ekonomisine ve üretimine katkı sağlamak. Halı dokumaya gelen kadınlarımızın genelde eğitim seviyesi düşük olduğu için başka yerlerde işe giremiyorlar. Girdiklerinde de uyum sağlayamıyorlar. Burada ise annelerinden ve ninelerinden öğrendikleri kültürleri olan halı dokuma mesleğine aşinalar. Hep beraber öz kültürümüzü bilmeyenlere öğretip, yararlı hale getirip, kadınlarımızın ekonomik özgürlüğü olsun diye çabalıyoruz" dedi.

'ORTALAMA 150 İLE 200 METRE HALI ÜRETİYORUZ'

Atölyede 30 kadının çalıştığını ifade eden Pektaş, "Halılarımızı aracı firma ve Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yurt dışına gönderiyoruz. Malzemelerimizi aracı firma karşılıyor. Tamamen kök boyadan yapıyoruz. Doğal halılarımızı sadece koyun yününün renginden yapıyoruz. 10 tane tezgahımız var, 30 kadın çalışıyor. Aylık ortalama 150 ile 200 metre halı üreterek, 15'er adet Amerika, İngiltere ve İtalya'ya ihraç ediyoruz" diye konuştu.

'HALI DOKUYARAK KIZIMI OKUTUYORUM'

Kursiyer Umuhanur Karaca (46) ise "Halı dokuyarak çocuklarımı okutuyorum. Eşim bazen para veriyor bazen de vermiyor. Allah'a şükür burada halı dokuyarak, kendi harçlığımızı çıkarıyoruz. Hem de üniversite okuyan kızıma gönderiyorum. Burada stresimi atıp, halı dokuyorum. Günlerim dolu dolu geçiyor. Arkadaşlarla halı dokurken yarışa dahi girdiğimiz oluyor" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da Türk motifli halılar ihraç ediliyor - Son Dakika


11:57
Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51
Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37
Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34
Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31
Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27
CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22
Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
11:00
'Yüksek hesap' çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı "Yüksek hesap" çetesinin turistleri dövdüğü anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı

Son Dakika
11:57 Fırat Aydunus, Süper Kupa finalinde düdük çalacak hakemin ismini verdi
11:51 Müge Anlı'nın canlı yayında arkadaşını öldürdüğünü itiraf etti! Acılı kardeş sinir krizi geçirdi
11:37 Brezilya'da hapishanede kaçışları önlemek için kazlar devriye geziyor
11:34 Hollanda'dan Türkiye'de terör estirdi! O anlar kamerada
11:31 Yeni asgari ücret bu hafta belli oluyor! İşte masadaki zam senaryoları
11:27 CHP lideri Özel'den şehit cenazesindeki provokasyonla ilgili açıklama: AK Parti'ye yakın isimler telefonla arayıp uyarmıştı
11:22 Akıllara durgunluk verecek iş! Dev derbi meğerse tek devre oynanmış
10:56 Üniversitede ''ibadethane'' gerginliği! Erdoğan'ın başdanışmanı sert çıktı, görüntüye dair inceleme başlatıldı
10:57 Altının gramı 1.932 lira seviyesinden işlem görüyor
10:57 29 lirayı aşan dolar yükselmeye devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 12:17:23. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray'da Türk motifli halılar ihraç ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement