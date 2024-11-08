Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, H.A'nın kontrolündeki aracı Taşpınar yol kontrol noktasında durdurdu.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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