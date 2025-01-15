Aksaray\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 2 bin 521 sentetik ecza hap, 580 gram sentetik kannabinoid, bir miktar esrar ve eroin ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.