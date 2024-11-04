Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, H.T'nin kent merkezindeki adresine operasyon düzenlendi.
Yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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