Aksaray'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında Taşpınar yol kontrol noktasında bir aracı durdurdu.
Araçtaki aramada, 1038 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü B.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı - Son Dakika
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