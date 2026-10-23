Aksaray'da uyuşturucu ve para ele geçirilen operasyonlarda 1 zanlı tutuklandı

Aksaray'da uyuşturucu ve para ele geçirilen operasyonlarda 1 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde belirlenen adres ve araçlarda farklı zamanlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adreslerde ve araçlarda farklı zamanlarda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve para ele geçirildi.
Operasyonlarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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