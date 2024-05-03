Aksaray\'da Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 2 Ölü, 20 Yaralı

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Aksaray'da yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Hannan S. idaresindeki Metro Turizm'e ait 79 AF 880 plakalı yolcu otobüsü, Ankara- Niğde Otoyolu Babakonağı mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray, Kırşehir ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.