Aksaray\'daki öğretmenlerden \'Geçilmedi Çanakkale\' klibi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kentteki Mustafa Yazıcı Ortaokulu'nun öğretmen ve öğrencileri, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü nedeniyle 'Geçilmedi Çanakkale' adlı klip çekti. Okul öğretmenlerinin gönüllü katılımıyla hazırlanan klipte, Çanakkale ruhunu ve kahramanlık destanını yansıtan duygu yüklü sahnelere yer verildi. Klip için hazırlanan eserin söz ve müziği okulun müzik öğretmeni Mustafa Kemal Fırlar tarafından bestelenirken, eserde kullanılan şiiri ise Türkçe Öğretmeni Tevfik Ünal Bilgiç kaleme aldı. Klip çekimleri Aksaray'ın tarihi ve manevi değeri yüksek birçok noktasında gerçekleştirildi. Klip, Aksaray Şehitliği, Somuncu Baba Külliyesi, Azmi Milli ve Zinciriye Medresesi gibi kentin simge mekanlarında çekildi. Tarihi ve kültürel atmosferin yansıtıldığı sahneler, Çanakkale ruhunun Anadolu'daki izlerini de izleyiciye hissettirdi. Klipte öğretmenler hem seslendirmeleri hem de performanslarıyla yer alarak izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Müzik Öğretmeni Mustafa Kemal Fırlar, "Projeyi hazırlarken amacımız Çanakkale ruhunu yeni nesillere aktarmak ve o destansı mücadeleyi bir kez daha hatırlatmak istedik. Bu tür çalışmalar milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendiriyor. Çanakkale'de vatan uğruna can veren tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:23:43. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.