Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı - Son Dakika
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne Yeni Müdür Atandı

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Bekir Demir, görevine başladı. Demir, polis mangasını selamladıktan sonra medya temsilcileriyle bir araya geldi ve Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret etti. Demir, Aksaray'ı daha iyi bir yere getirmek için çalışacağını belirtti.

23.08.2024 12:16
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Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Bekir Demir, görevine başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Demir, polis mangasını selamladı.

Çiçek takdim edilen Demir, daha sonra makamında kentte görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileriyle bir araya geldi.

Demir, Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nu ziyaret ettiğini, gerekli talimatları alarak göreve başladığını söyledi.

Sorumluluğunun büyük olduğunu, çalışmalarını bunu bilerek planladığını belirten Demir, şöyle konuştu:

"Bu bir bayrak yarışı. Elimizden geldiği kadar teşkilatımın, vatandaşların ve sizlerin desteğiyle inşallah Aksaray'ı bulunduğu yerden daha iyi yere getireceğiz. Kent şu anda zaten çok iyi durumda. Daha da iyi olacak inşallah. İlimize daha önce hizmet veren Murat Kolcu müdürümüze ve diğer önceki müdürlerimize şükranlarımızı, teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA

Bekir Demir, 3-sayfa, aksaray, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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