Aksaray'ın coğrafi işaret belgeli tahinli pidesi Ramazan ayının vazgeçilmezi oldu
AKSARAY - Aksaray'ın coğrafi işaret belgesine sahip olan Ramazan sofralarının vazgeçilmezi tahinli pidesi, iftar öncesi uzun kuyruk oluşturan vatandaşların vazgeçilmezi oluyor.
Aksaray'ın coğrafi işaret belgesi ile tescillenen lezzeti tahinli pide her yıl olduğu gibi bu Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur sofralarını süslüyor. İftara saatler kala bir yandan hazırlanan bir yandan da odun ateşinde pişirilen tahinliyi taze almak için vatandaşlar sıraya giriyor. Fırınlarda uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar taze tahinliyi almak için dakikalarca beklerken, 2 çeşit üretilen tahinli her 20 dakikada bir fırından çıkarılıyor. Bu yıl 80 liradan satışa sunulan sade ve şekerli tahinlide en çok tercih edilen çeşit sade oluyor. Ramazan ayı ile özdeşleşen tahinli pide yoğunluğa göre üretilirken, ustalar talebe göre özel olarak cevizli ve üzümlü tahinli siparişlerini de taze olarak hazırlıyor. Öğle saatlerinde başlayan satışlar iftar saatine kadar aralıksız devam ediyor.
"Vatandaşlar tahinliye özlem duyuyor"
Ramazan ayında vatandaşların tahinliye özlem duyduğunu belirten tahinli pide ustası Şenol Şen, "Sade ve şekerli olmak üzere 2 çeşit tahinli çıkarıyoruz. Vatandaşlarımız hep sadeyi tercih ediyor. Şekerliye de bu sene bayağı bir talep var ama sade daha çok gidiyor. Odun ateşinde pişiriyoruz tahinlilerimizi ve insanlarımız memnun. Buradaki yoğunluk saat 14.00'te başlıyor iftar saatine kadar devam ediyor. Genelde uzun kuyruklar oluşuyor. İnsanlarımız tahinliye özlem duydukları için severek tüketiyor. Tahinlimiz 3 aşamadan geçiyor. Hamurlar kesiliyor, ustalarımız yapıyor, oradan dinlenmeye alıyoruz. Dinlenmeden sonra tahine basıyorlar. Ondan sonra tekrardan dinlenmeye alıyoruz. Dinlendikten sonra fırına alıyoruz. Ustamız pişiriyor ve pişirdikten sonra hazır ediyor. Odun ateşinde en az 20 dakika pişmesi lazım" dedi.
Vatandaşlar ise coğrafi işaret belgeli tahinliye özlem duyduklarını ve satın almak için kuyrukta beklediklerini dile getirdi. Bekledikleri sıraya değdiğini belirten vatandaşların tercihi sade tahinliden yana oldu.
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