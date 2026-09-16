Aksaray-Konya yolunda kum fırtınası nedeniyle 7 araç kazaya karıştı, 16 kişi yaralandı

Aksaray-Konya yolunda kum fırtınası nedeniyle 7 araç kazaya karıştı, 16 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray-Konya kara yolunun 25. kilometresinde şiddetli kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Aksaray'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.
Aksaray- Konya kara yolunun 25. kilometresinde şiddetli kum fırtınası nedeniyle 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada araçlardaki 16 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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