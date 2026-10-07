Aksaray Sultanhanı\'da bilim şenliği, Konya Bilim Tırı ve savunma maketleriyle açıldı

Aksaray'da bir köy okulunda düzenlenen bilim şenliğinde öğrenciler, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik gelişmelerini yakından tanıma imkanı buldu.

Öğrencilerin bilim ve teknolojiye olan ilgilerini artırmak amacıyla Sultanhanı ilçesine bağlı Yeşiltömek köyünde bulunan Yeşiltömek Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, sergilenen yerli ve milli teknoloji ve savunma sanayi maketleri ilgi gördü.

Etkinlikte yer alan Konya Bilim Tırı da öğrencilerin bilimsel deney ve uygulamalarıyla buluşmasını sağladı.

Vali Murat Duru ve Kaymakam Tarık Yerlikaya, öğrencilerle birlikte stantları gezerek bilgi aldı.

Vali Duru, açılışta yaptığı konuşmada, çok güzel bir organizasyon için bir arada bulunduklarını söyledi.

Öğrencilerin gelişimine, eğitim ve öğretimine katkı sağlayacak, ufuklarını açacak her projede çok heyecanlandığını belirten Duru, şunları kaydetti:

"Bu gibi etkinlikler yavrularımızın kendilerine hedef koymaları açısından çok önemli. Yerli ve milli imkanlarla yapılan savunma sanayi ürünlerinin maketlerini gören çocuklarımızın özgüvenlerinin artmasına katkı sağlıyor. Milli teknolojilerle ve mühendislerimizle ürettiğimiz iftihar ettiğimiz savunma sanayi ürünlerinin maketlerini görmek bizleri sevindirdi. Hayırlı uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından Vali Duru ve bereberindekiler öğrencilerle birlikte kurdele keserek bilim şenliğinin açılışını gerçekleştirdi.