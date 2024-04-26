Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika törenine katıldı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika törenine katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika törenine katıldı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İŞKUR iş birliğince düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika töreni ve kariyer yolculuğu seminerine katıldı. Kumbuzoğlu, programda öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulundu ve öğrencilere sertifikalarını vererek programı sonlandırdı.

26.04.2024 12:27
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İŞKUR iş birliğince düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika töreni ve kariyer yolculuğu seminerine katıldı.

Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programın açılışında, fakültenin 6 branşında 94 öğrenciye eğitimlerin verildiğini, bu öğrencilerin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

Öğrencilere kariyer konusunda tavsiyelerde bulunan Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Öğrenciler hayat hikayelerini iyi bilmesi gerekiyor. Kökümüzden korkmamamız lazım. Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? İyi bilmek gerekiyor. Doğal olmamız lazım. Özümüzden kopmamamız lazım. Kendinizi hiçbir zaman değiştirmeye çalışmayın. Özünüz neyse aynen öyle devam edin. Çünkü bizim insanımız bizim Anadolu insanımız. Bunu istiyor. Hangi meslek olursa olsun kesinlikle özünüzden korkmayın. Toplumla insanların bağları güçlü olduğu müddetçe hedeflerine daha kolay ulaşır. "

Konuşmaların ardından Kumbuzoğlu ve beraberindekilerin öğrencilere sertifikalarını vermesiyle program sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İŞKUR iş birliğiyle düzenlenen iş kulübü eğitim sertifika törenine katıldı - Son Dakika

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