Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaptı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaparak çiftçi Sefer Kertel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çöken ahırda mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

06.05.2024 14:03
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaptı.

Kentte dün sağanağın etkili olduğu Yeşilova beldesine giden Kumbuzoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Ahırı çöken çiftçi Sefer Kertel'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Vali Kumbuzoğlu, yaşanan üzücü olay sonrası ilgili birimlerin hemen harekete geçerek çöken ahırda mahsur kalan hayvanların kurtarılması için çalıştığını söyledi.

Yeşilova Belediye Başkanı Adnan Bayraktar ve vatandaşlarla da görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Etkili olan yağmur ve fırtına nedeniyle merkez beldemiz olan Yeşilova'da bir sel felaketi oluştu. Aşırı yağış dolayısıyla bir mandıra çökmesi söz konusu. Yağmur yağması neticesinde ağırlaşan mandıranın çatısı ve duvarlarında yıkım oluştu. Bu yıkım neticesinde 45 küçükbaş hayvan telef oldu. Dün gece saat 21.40 civarından itibaren başta AFAD personeli olmak üzere, jandarma, Tarım ve Orman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği personellerimiz çöken ahırla ilgili şartlar ağır olmasına rağmen bütün araçlar ve gönüllü vatandaşlarımızın da katkılarıyla kurtarma çalışmalarını yürüttüler. Hasar tespit çalışmalarımız da devam ediyor. Can kaybı olmaması en büyük teselli kaynağımız. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu durumlarda da yine vatandaşımızın yanında, çiftçilerimizin yanında, hayvancılık yapan tüm vatandaşlarımızın yanındadır. Tekrar çok geçmiş olsun dileklerimi ifade etmek istiyorum. Cenabıhak daha beter durumlardan bizleri korusun."

Aksaray'da dün etkili olan sağanak nedeniyle çiftçi Sefer Kestel'e ait ahır çökmüş, çok sayıda küçükbaş hayvan telef olmuştu. Gece geç saatlere kadar devam eden kurtarma çalışmalarında 80 küçükbaş sağ olarak kurtarılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, sağanaktan etkilenen Yeşilova beldesinde inceleme yaptı - Son Dakika

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