Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Yaz Spor Okulu Öğrencileriyle Futbol Oynadı - Son Dakika
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Yaz Spor Okulu Öğrencileriyle Futbol Oynadı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Yaz Spor Okulu Öğrencileriyle Futbol Oynadı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor okulu öğrencilerinin takımına taktik vererek futbol oynadı. Vali Kumbuzoğlu, yaz spor okulunda bulunan diğer spor branşlarını da ziyaret etti.

22.08.2024 15:47
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Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yaz Spor okulu öğrencilerinden kurulan iki takım oyuncularına önce taktik verdi, daha sonra oyuna girip futbol oynadı.

Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün futbol, voleybol, güreş, okçuluk, atıcılık, atletizm, tenis, golbol branşlarında açtığı yaz spor okulunu ziyaret etti.

Tüm spor branşlarına katılan çocuk ve gençlerin antrenman yaptığı salonları ziyaret eden Vali Kumbuzoğlu GSİM İl Müdürü Aslan Yıldız'dan bilgi aldı.

Yıldız; Aksaray'da açılan yaz spor okullarına 21 branşta 41 antrenör eşliğinde toplam 3 bin 560 öğrencinin katıldığını söyledi.

Geleceğin sporcularına başarı dileklerini ileten Vali Kumbuzoğlu, futbol okuluna katılan sporcuların antrenmanlarını izlerken öğrencilerin birlikte maç yapma daveti üzerine takım elbisesini değiştirerek bir süre futbol oynadı.

Oyun öncesinde takım arkadaşı olan öğrencilere antrenör gibi taktik veren Vali Kumbuzoğlu, futbolun takım oyunu olduğunu hiç kimsenin tek başına bir şey yapamayacağını söyledi.

Vali Kumbuzoğlu, çocuklarla oynadığı müsabakayı sosyal medya hesaplarından da "Yeni bir jenerasyon yetişiyor" notuyla paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu Yaz Spor Okulu Öğrencileriyle Futbol Oynadı - Son Dakika

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