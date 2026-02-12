Aksaray Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Aksaray Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Aksaray Valisi \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı
12.02.2026 10:32
Vali Murat Duru, 2025’in öne çıkan fotoğraflarını seçmek için 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

Aksaray Valisi Murat Duru, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Duru, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Vali Duru, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de beslenme sorunu yaşayan Yezen'in sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde" fotoğrafına oy veren Duru, "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini tercih etti."

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Aksaray Valisi 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı - Son Dakika
