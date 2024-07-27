Akşehir'de Ağabeyini Öldüren Zanlı Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde dün 61 yaşındaki ağabeyini silahla öldürüp 84 yaşındaki annesini yaralayan zanlı cezaevine gönderildi.

Annesi ve ağabeyini silahla vurduktan sonra otomobille Afyonkarahisar istikametine kaçarken polis ekiplerince yakalanan C.Ş. (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kileci Mahallesi'nde ikamet eden C.Ş, ağabeyi K.Ş. ve annesi F.Ş'yi dün henüz bilinmeyen nedenle silahla yaralamış, ağır yaralanan anne ile oğlu, Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. K.Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, anne F.Ş. hava ambulansıyla Konya'ya sevk edilmişti.