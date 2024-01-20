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Konya'da arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Konya'da arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen kazada, arıza nedeniyle yol kenarına park eden bir tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından trafikte aksama yaşandı.

Konya\'da arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı
20.01.2024 - 12:51,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde yol kenarında arıza yapan tıra çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

A.K. idaresindeki 76 ABB 084 plakalı tır, Konya-Afyonkarahisar kara yolu Koçaş Kavşağı yakınlarında arıza nedeniyle yol kenarına park eden Mehmet A'ya ait 80 AFM 076 plakalı tıra çarptı.

Kazada, yaralanan sürücü A.K, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle bir süre trafikte aksama yaşandı.

Kaynak: AA
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