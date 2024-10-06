Akşehir\'de Asayiş Uygulaması: 63 Personel Görevde

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Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, 63 personelin katılımıyla huzur ve asayiş uygulaması düzenledi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre operasyon kapsamında toplam 456 kişi ve 112 araç sorgulandı, aranan 1 şüpheli yakalandı.

Uygulama sırasında alkollü 18 sürücünün ehliyetine el konulurken, 6 araç trafikten men edildi. 14 sürücüye "sürücü belgesiz araç kullanmaktan" ve çeşitli trafik maddelerinden toplam 425 bin 529 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama kapsamında 1 ruhsatsız tabanca, 37 tabanca mermisi, 25 ses fişeği, 5 av fişeği ve 2 bıçak ele geçirildi.

İş yerlerinde yapılan denetimlerde ise kurallara uymayan işletmeler hakkında tutanak tutuldu. 4 iş yerine izinsiz canlı müzik yapmaktan, 3 iş yerine kapalı alanda sigara içirmekten, 2 kişiye kapalı alanda sigara içmekten ve 10 işyerinde çalışan 60 kişiye kimlik bildiriminde bulunmamaktan tutanak düzenlendi.