Konya\'da avukatı silahla yaralayan şüpheliler tutuklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Tekirdağ'da Esnafı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Tekirdağ'da esnafı ziyaret etti. Göktaş, Tekirdağ programı kapsamında Çerkezköy ilçesine geldi. Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Göktaş, vatandaşlarla da fotoğraf çektirdi. Göktaş, ziyaretlerinde Cumhur İttifakı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cüneyt Yüksel ve Cumhur İttifakı Çerkezköy Belediye Başkan adayı Abdullah Öğe'ye destek istedi. Göktaş, Tekirdağ gelini olduğu için sık sık kente geldiğini söyledi. Seçimin önemli olduğunu ifade eden Göktaş, Tekirdağ'a eser ve hizmet siyaseti gelsin istediklerini belirtti.