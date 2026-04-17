Akşehir\'de Kamyon-Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Cengiz Ş, (46) yönetimindeki 42 AHT 455 plakalı kamyon, Doğrugöz Mahallesi yakınlarında Şaban K'nin (44) kullandığı 42 AZU 964 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
