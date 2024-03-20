Akşehir\'de Nasreddin Hoca Bellek Merkezi açıldı

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Konya'da Akşehir Belediyesi ve Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi iş birliğiyle eski Osmanlı Bankası'nın restore edilmesiyle ilçeye kazandırılan Nasreddin Hoca Bellek Merkezi'nin açılışı yapıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, açılış töreninde, Konya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin her bölgesinde AK Parti belediyeciliğinin güzel örneklerinin görülebileceğini belirten Varank, şöyle konuştu:

"Bizim güzel başkanlarımız, değerli başkanlarımız, bizim başımızı öne eğdirmeden bu şehirlere hizmet etmeye layık arkadaşlarımız. Çok da güzel hizmetler yapıyorlar. İşte bu açtığımız Nasreddin Hoca Bellek Merkezi'miz aslında Nasreddin Hoca markasına hizmet eden en güzel eserlerden bir tanesidir. Siz Akşehirli olarak Nasreddin Hoca'yı insanların hafızalarına kazıyabiliyor musunuz? Buraya bu tesisi kurup, böyle bir yatırımı kazandırıp Nasreddin Hoca markasına hizmet edebiliyor musunuz? İşte Nasreddin Hocamıza sahip çıkmak böyle olur."

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Akşehir Belediyesi ve KOP İdaresi tarafından Akşehir'e kazandırılan merkezin açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Öte yandan, Akşehir Belediyesi, yurt dışındaki Akşehirliler ve hayırseverlerin desteğiyle, "Engelsiz Hayat Projesi" kapsamında ilçe genelinde ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara akülü araç hediye etti.