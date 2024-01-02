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Akşehir'de polisi görünce geri geri kaçmaya çalışan sürücü yakalandı - Son Dakika
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Akşehir'de polisi görünce geri geri kaçmaya çalışan sürücü yakalandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcılarıyla ilgili yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda Konya plakalı bir araçta uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Ekipler, aracı takibe aldıktan sonra araç sürücüsü polisi fark edince geri geri kaçmaya çalıştı. Ancak diğer bir ekip tarafından yolu kesilen sürücü, aracı durdurarak teslim oldu. Araçta yapılan aramada 13 gram sentetik uyuşturucu, 7,2 gram esrar ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Sürücü ve araçta bulunan diğer üç kişi gözaltına alındı ve hakkında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek suçlarından işlem yapıldı.

Akşehir\'de polisi görünce geri geri kaçmaya çalışan sürücü yakalandı
02.01.2024 - 17:13,
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Akşehir'de polisi görünce geri geri giderek kaçmaya çalışan sürücü yakalandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri gençleri zehirlemek için sokak satıcılığı yapan şahıslar ve uyuşturucu madde kullanıcıları ile ilgili yaptığı istihbarı çalışmalar kapsamında Akşehir'e çevre illerden Konya plakalı araç ile uyuşturucu madde getirileceğini belirledi.

Konya istikametinden Akşehir istikametine gelen Konya plakalı aracı takibe alan ekipler, Doğrugöz uygulama noktasında yolu kesti.

Narkotik ekibini fark eden araç sürücüsü N.K. aracı yol ortasında durdurarak geri geri ters yönde kaçmaya çalıştı.

Arkasından gelen başka bir ekibin yolu kestiğini görünce kaçamayacağını anlayan N.K. aracı durdurarak teslim oldu.

Araç sürücüsü N.K. ile birlikte araçta bulunan B.K., C.B. ve M.T. da gözaltına alınırken, araç sürücüsü N.K. araçta uyuşturucu olduğu için korktuğunu ve kaçmak istediğini söyledi.

Araçla birlikte dört şüpheli detaylı arama yapmak için İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne getirildi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla araçta ve şüphelilerin üzerinde arama yapan narkotik ekibi, 13 gram sentetik uyuşturucu, 7,2 gram esrar ve 23 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Dört şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak ve Kabul Etmek" suçlarından işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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