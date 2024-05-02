Akşehir'de sahte alkol satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de sahte alkol satan şüpheli tutuklandı

Akşehir\'de sahte alkol satan şüpheli tutuklandı

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İmaret Sokak'ta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. O.Ş isimli şüpheli sahte alkol satarken yakalandı ve yapılan aramalarda 7 litre sahte alkol ele geçirildi. O.Ş gözaltına alındı ve tutuklandı. Ayrıca Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda da 2 şüpheli yakalandı.

02.05.2024 14:13
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Akşehir'de sahte alkol sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İmaret Sokak'ta sahte alkol satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen noktada O.Ş'yi sahte alkol satarken yakaladı.

Şüphelin aracında ve evinde yapılan aramada 7 litre sahte alkol ele geçirdi.

Gözaltına alınan O.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 4 parça kağıda emdirilmiş uyuşturucu ele geçirdi.

Polis ekipleri araçtaki M.A. ile D.A'yı gözaltına aldı.

Kaynak: AA

Akşehir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'de sahte alkol satan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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