10:39 • •
10:32 •
Süper Kupa için Suudi Arabistan'da mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray maçının yayınlanacağı kanal belli oldu•
10:25 • •
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişe içerisinde 33 litre sahte içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan N.D, İ.A. ve N.B. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika