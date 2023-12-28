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Akşehir'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Akşehir'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 zanlı gözaltına alındı. Yapılan operasyonda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 33 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldı.

Akşehir\'de sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı
28.12.2023 - 10:39,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişe içerisinde 33 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D, İ.A. ve N.B. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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