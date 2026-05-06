Akşehir'de Tüfekle Yaralama Olayı

Konya'nın Akşehir ilçesinde tüfekle vurulan kişi yaralandı.

Seyran Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tüfekle K.T'ye (28) silahla ateş ederek kaçtı.

Saçmalar vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden K.T, yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.