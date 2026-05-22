Konya'nın Akşehir ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akşehir'e uyuşturucu geçirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Uygulama noktasında durdurulan araçta, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.K, ile yanındaki Y.T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?