Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
Akşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki zanlı tutuklandı, 38 bin hap ele geçirildi.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda şüpheliler İ.E, A.K. ve A.K. yakalandı.
Ekipler, şüphelilerin bulunduğu araçta 38 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Zanlılardan A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, A.K. ile İ.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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