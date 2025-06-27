Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında 3 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik ilçe merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan I.O, İ.Ö. ve A.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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