Akşehir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akşehir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Akşehir\'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yeni Mahalle'de polisi görünce yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan S.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

13.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Yeni Mahalle'de polisi görünce yaya olarak kaçan ve kovalamaca sonrası yakalanan S.A'nın üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Yeni Mahalle, Akşehir, Konya, Güvenlik, Suç, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşehir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 14:13:12. #1.11#
SON DAKİKA: Akşehir'de uyuşturucu ticareti yapan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement