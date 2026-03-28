Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akşehir'de Motosiklet Kazası: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

28.03.2026 14:49  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde 11 yaşındaki Bülent Kesgin, kullandığı motosikletin kontrolden çıkması sonucu geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde kullandığı motosikletle kaza yapan Bülent Kesgin (11), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Doğrugöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bülent Kesgin yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkıp önce yolun kenarındaki ağaca sonra savrulup mezarlığın bahçe duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bülent Kesgin yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bülent Kesgin, yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 16:03:36. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.