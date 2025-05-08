Akseki Belediyesi'nden Çevre Temizleme Etkinliği

(ANTALYA) - Akseki Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, çevreye zarar veren atıklar, doğaseverlerin geniş katılımlı desteğiyle temizlendi. Belediye Başkanı İlkay Akca, "Akseki'mizi temiz tutmak hepimizin sorumluluğudur. Daha temiz, daha güzel bir Akseki için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akseki Belediyesi ve doğaseverlerin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, çevreye zarar veren atıklar özenle temizlendi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Akca, şunları kaydetti: