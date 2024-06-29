Akseki'de Meyve Ağaçları ve Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
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Akseki'de Meyve Ağaçları ve Alan Yangında Zarar Gördü

Antalya'nın Akseki ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınında meyve ağaçları ve 10 dönüm alan zarar gördü. Cevizli Mahallesi Germeyen Sokak'ta evlerin arasındaki anızda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi ekipleri yangına müdahale etti ve iki saatte kontrol altına aldı. Yangında 20 meyve ağacı ile 10 dönüm alan zarar gördü. Muhtar Harun Çınar, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini belirtti.

29.06.2024 16:37
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Antalya'nın Akseki ilçesinde yerleşim yeri yakınında çıkan anız yangınında meyve ağaçları ve 10 dönüm alan zarar gördü.

Cevizli Mahallesi Germeyen Sokak'ta evlerin arasındaki anızda yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Akseki Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 6 arazöz, 2 kepçeyle müdahale ederek yangını iki saatte kontrol altına aldı.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında, 20 meyve ağacı ile 10 dönüm alan zarar gördü.

Cevizli Mahallesi Muhtarı Harun Çınar, ekiplerin canla başla çalışarak alevleri söndürdüğünü belirterek, yangının sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akseki'de Meyve Ağaçları ve Alan Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

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