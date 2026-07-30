Akseki'de Orman Yangını
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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