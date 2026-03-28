Akseki'de Vergi Ödül Töreni ve Sanayi Projesi

28.03.2026 14:22
ATSO, Akseki'de vergi ödül töreni düzenleyerek, Ali Bahar Sanayi Sitesi projesini tanıttı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen "144. Yıl Akseki, Gündoğmuş, İbradı Vergi Ödül Töreni ve Üye Buluşması", Akseki ilçesinde gerçekleştirildi.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Hacısüleyman, törende yaptığı konuşmada, ilçeye kazandırılacak Ali Bahar Sanayi Sitesi projesinde çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Projenin ilçeye katma değer kazandıracağını ifade eden Hacısüleyman, "Kısa süre içerisinde fikir aşamasını tamamladık. Artık son aşamaya geldik. Sizlerin emeği ve desteği bizlere güç verdi. Proje sadece bir sanayi alanı değil, aynı zamanda bölgeye hizmet edecek önemli bir merkez olacak." dedi.

ATSO Akseki Temsilcisi Mehmet Gündoğdu da bölge iş dünyasının her geçen gün daha güçlendiğini kaydetti.

Bu tür organizasyonları önemsediklerini dile getiren Gündoğdu, "Akseki, İbradı ve Gündoğmuş bölgesindeki iş insanlarımızın üretim gücü ve azmi, bölge ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. Bölgeye kazandırılması planlanan sanayi sitesi projesi de önemli bir adım. Ali Bahar Sanayi Sitesi ile hem istihdam artacak hem de ilçemizin ekonomik yapısı daha da güçlenecek." diye konuştu.

Kurumlar ve Gelir Vergisi kategorilerinde dereceye giren Cevizlipark Petrol sahibi Hüseyin Küçük de düzenli vergi ödemenin hem ülke ekonomisine hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını belirtti.

Programda, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerinde 2023-2024 yılı Ticari Kazanç Kurumlar ve Gelir Vergisi kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Törene, Akseki Kaymakamı Yusuf Ilıca, Gündoğmuş Kaymakamı Erdal Bilgiç, Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, İbradı Belediye Başkanvekili Ali Yedek ile ATSO yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA

Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
Tayland’da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti Tayland'da yakıt krizi nedeniyle insanlar ellerinde bidonlarla petrollere akın etti
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye’nin barış çabası dünya için önemli bir katkı KKTC Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu: Türkiye'nin barış çabası dünya için önemli bir katkı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
Ali Şahin Parlatino’ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı Ali Şahin Parlatino'ya hitap etti: Dünya güçlünün adeta bir kraliyet ormanı

14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
14:07
Sarunas Jasikevicius’u delirten soru Gazeteciyi rezil etti
Sarunas Jasikevicius'u delirten soru! Gazeteciyi rezil etti
14:02
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Ali Koç bunu beklemiyordu
Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Ali Koç bunu beklemiyordu
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
13:01
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
Otel odasındaki baskından şok detay: Yedek telefon sevgilinin iç çamaşırından çıktı
