Antalya'nın Aksu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta 1500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1500 kaçak güneş gözlüğü ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Aksu'da 1500 Kaçak Güneş Gözlüğü Ele Geçirildi - Son Dakika
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