Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Aksu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı
17.06.2026 16:56
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Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 kilo 100 gram eroinle 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla kente uyuşturucu madde sokacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler S.Y, A.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Antalya, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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