Aksu'da Yangında Kanser Hastası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksu'da Yangında Kanser Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

Aksu\'da Yangında Kanser Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Aksu ilçesindeki yangında 56 yaşındaki kanser hastası Fatma Sargın hayatını kaybetti.

13.02.2025 17:46
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Antalya'nın Aksu ilçesinde bir evde çıkan yangında kanser hastası kadın hayatını kaybetti.

Kurşunlu Mahallesi 12051 sokakta 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yapılan incelemede, evde yaşayan Fatma Sargın'ın (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kanser hastası Sargın'ın yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü öğrenildi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksu'da Yangında Kanser Hastası Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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