Aktaş Suç Örgütü Davası Süreci Devam Ediyor

BELEDİYE başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen 'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' davasının duruşmasında avukat beyanları alındı. Duruşma yarına ertelendi.

'Aziz İhsan Aktaş suç örgütü' soruşturması kapsamında, 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 11 tutuklu sanık ve tutuksuz 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısında bulunan 3 no'lu salonda yapılacak.

5 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Mahkeme tutuklu sanıklar, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Beşiktaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Çağdaş Ateşçi, Beşiktaş Belediyesi destek hizmetleri personeli Gülşah Ocak, Beşiktaş Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Ferit Tutşi, Beşiktaş Belediyesi eski Destek Hizmetleri müdürü Gülal Erdovan Anıl'ın tahliyesine karar verdi.

'ÖRGÜT VARSA LİDERİ NEDEN TUTUKSUZ'

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ev hapsi şartıyla tahliye edilen eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın avukatı Fesih Delidere beyanında, "Eğer ortada bir örgüt varsa lideri neden tutuksuz yargılanıyor? İlk tahliye olanlar genelde örgüte dahil olmayan kişiler, en son tahliye olan kişiler ise yöneticiler ve liderler olur ama bizde tam tersi şekilde; lider dışarda, üyeler tutuklu. Müvekkilim 9 aydır ev hapsinde. İddianameye göre suç örgütü lideri, açıklamalarıyla bir çok sanığın davaya dahil olmasını sağladı, bunu göğsünü gere gere söyledi. Aktaş'ın bu dava sürecinde, kardeşleri, yeğenleri dahi aksi beyanlarda bulunmuşlardır. Burada gerçek anlamda bir zarar, şikayetçi, müşteki, mağdur yoksa bu soruşturma neye göre başladı? İhalelerde bir usulsüzlük yoktur, Sayıştay denetiminden geçmiştir" dedi.

SANIK AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Bugün görülen duruşma, sanık avukatlarının savunmalarının ardından sona erdi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Duruşma sanık avukatlarının beyanlarının alınması ile yarın saat 10.00'da görülmeye devam edecek.