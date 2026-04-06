AKÜ Rektörü'nden AA'nın 106. Yılına Kutlama - Son Dakika
AKÜ Rektörü'nden AA'nın 106. Yılına Kutlama

06.04.2026 21:28
Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansı'nın 106. yılını başarılarıyla kutladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Karakaş, mesajında, Anadolu Ajansının, Cumhuriyet'in kuruluş harcında yer alan, Milli Mücadele'nin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulmuş müstesna bir kurum olduğunu kaydetti.

Kurulduğu ilk günden bu yana Türk basınının amiral gemisi olma vasfını koruyan ajansın, doğru ve tarafsız habercilik anlayışıyla halkın haber alma hakkını en üst seviyede temsil ettiğini belirten Karakaş, şöyle devam etti:

"Bugün gelinen noktada Anadolu Ajansı, sadece ülkemizin değil, dünyanın en saygın ve geniş haber ağlarından birine sahip olarak küresel ölçekte bir marka haline gelmiştir. Dijitalleşen dünyada dezenformasyonla mücadelenin ve hakikatin savunucusu olan bu köklü kuruluş, tarihsel birikimiyle geleceğe ışık tutmaya devam etmektedir."

