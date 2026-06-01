AKÜFEST'26 Başladı

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali (AKÜFEST'26), bayrak yürüyüşüyle başladı.

Mehteran Takımı eşliğinde rektörlük binasının bahçesinden Barış Manço Şölen Alanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen resmi açılış töreni Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi ve Spor Bilimleri Fakültesinin halk oyunları gösterisi ile başladı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş burada yaptığı konuşmada, AKÜ'nün temellerinin 1974 yılında atıldığını ve 1992 yılında üniversite statüsüne kavuştuğunu kaydetti.

AKÜ'nün, çok yönlü çalışmalar eşliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

"Üniversite, evrensel misyonunun gerektirdiği faaliyetlerinin yanı sıra bölgemizin ve ilimizin potansiyeli doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalar, projeler ve politikalarla kurumsal yapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. 3 Temmuz itibarıyla 34. yaşını doldurarak 35. yılına adım atacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesinin bu anlamlı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de bir konuşma yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra AKÜFEST'26 alanındaki TEKNOFEST takımları sergisi, Mühendislik, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri öğrenci ürünleri sergisi, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ürün sergisi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve Yeşilay stantlarını gezdi.

AKÜFEST'26, 1-5 Haziran'da bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlikler ve konserlerle devam edecek.