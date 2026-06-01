AKÜFEST'26 Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AKÜFEST'26 Başladı

01.06.2026 22:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin 26. Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali başladı.

Afyon Kocatepe Üniversitesinin (AKÜ) Bilim, Teknoloji, Sanat ve Spor Festivali (AKÜFEST'26), bayrak yürüyüşüyle başladı.

Mehteran Takımı eşliğinde rektörlük binasının bahçesinden Barış Manço Şölen Alanı'na kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından düzenlenen resmi açılış töreni Devlet Konservatuvarı müzik dinletisi ve Spor Bilimleri Fakültesinin halk oyunları gösterisi ile başladı.

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş burada yaptığı konuşmada, AKÜ'nün temellerinin 1974 yılında atıldığını ve 1992 yılında üniversite statüsüne kavuştuğunu kaydetti.

AKÜ'nün, çok yönlü çalışmalar eşliğinde geleceğe emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Karakaş, şöyle devam etti:

"Üniversite, evrensel misyonunun gerektirdiği faaliyetlerinin yanı sıra bölgemizin ve ilimizin potansiyeli doğrultusunda hayata geçirdiği uygulamalar, projeler ve politikalarla kurumsal yapısını her geçen gün daha da güçlendirmektedir. 3 Temmuz itibarıyla 34. yaşını doldurarak 35. yılına adım atacak olan Afyon Kocatepe Üniversitesinin bu anlamlı kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

Açılışta, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de bir konuşma yaptı.

Protokol üyeleri daha sonra AKÜFEST'26 alanındaki TEKNOFEST takımları sergisi, Mühendislik, Teknoloji ve Turizm Fakülteleri öğrenci ürünleri sergisi, Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin ürün sergisi, Afyonkarahisar Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ve Yeşilay stantlarını gezdi.

AKÜFEST'26, 1-5 Haziran'da bilimsel, kültürel, sanatsal etkinlikler ve konserlerle devam edecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Eğitim, Güncel, Sanat, Bilim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKÜFEST'26 Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salim Güran: Bugün sadece Narin’in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler Salim Güran: Bugün sadece Narin'in hakkını kaybetmediler, bütün ailenin hakkını yok ettiler
ABD ve Suriye’den sürpriz görüşme Şara’nın Trump’tan kritik bir isteği var ABD ve Suriye'den sürpriz görüşme! Şara'nın Trump'tan kritik bir isteği var
Netanyahu, Beyrut’a hava saldırıları düzenlemek için Trump’tan onay istedi Netanyahu, Beyrut'a hava saldırıları düzenlemek için Trump'tan onay istedi
Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti Merdivenden düşen adam hayatını kaybetti
İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın istifa ettiği iddiasını yalanladı İran, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın istifa ettiği iddiasını yalanladı
Kuveyt genelinde sirenler çalıyor Füze ve İHA’lara müdahale ediliyor Kuveyt genelinde sirenler çalıyor! Füze ve İHA'lara müdahale ediliyor

22:23
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya’yı sahadan sildi
A Milli Takımımız Kuzey Makedonya'yı sahadan sildi
21:17
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın
20:59
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torun sayısı 10’a yükseldi
Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi
20:53
İran’ın resti Trump’ı korkuttu: İsrail Lübnan’a asker göndermeyecek
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek
20:38
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı’nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nda 7 oyuncuyla yollar ayrıldı
19:54
Tarkan ücretsiz konser verecek
Tarkan ücretsiz konser verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 22:36:38. #7.12#
SON DAKİKA: AKÜFEST'26 Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.