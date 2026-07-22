AKYA Torpidosu Hedefi Vurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosunun 11 Haziran'da hedef gemiyi tam isabetle vurduğu faaliyete ilişkin görüntüyü paylaştı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi." ifadelerine yer verildi.