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AKYA torpidosu seri üretimi geçti

ANKARA - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu seri üretimine geçti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacı doğrultusunda, ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu seri üretimine geçti ve teslimatına başlandı.

AKYA torpidosu, TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından 27 Aralık 2023'te Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, vuruş ve imha yeteneğini başarılı bir şekilde sergilemişti.