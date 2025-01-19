Akyazı\'da Bisikletliye Otomobil Çarptı: 80 Yaşındaki Yusuf Sülüncü Hayatını Kaybetti

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SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Yusuf Sülüncü (80), kaldırıldığı hastanede bugün hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-140 kara yolunun Bedilkazancı sapağında meydana geldi. Z.S.Ü. (21) plakası öğrenilemeyen otomobiliyle Adapazarı yönünde ilerlerken bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Sülüncü'ye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sülüncü, ilk müdahalesi sonrası ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Yusuf Sülüncü, bugün yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Z.S.Ü. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.