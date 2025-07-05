Jandarmayı alarma geçiren cisim! Hemen incelemeye alındı

Dün akşam saatlerinde Akyazı'ya bağlı Güzlek Mahallesi Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzer nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düştü. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

JANDARMA İNCELEMEYE ALDI

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bulunan nesne, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere götürüldü.