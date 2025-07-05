Dün akşam saatlerinde Akyazı'ya bağlı Güzlek Mahallesi Keremali Yaylası istikametinden gelen ve paraşüte benzer nesne, bir süre gökyüzünde süzüldükten sonra boş alana düştü. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde bulunan nesne, jandarma ekipleri tarafından alınarak incelenmek üzere götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Jandarmayı alarma geçiren cisim! Hemen incelemeye alındı - Son Dakika
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