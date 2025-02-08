Akyazı\'da Kaza: 5 Yaralı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Güzlek Mahallesi mevkisinde M.H.H. idaresindeki 54 HA 005 plakalı hafif ticari araç ile alkollü olduğu değerlendirilen E.K'nin kullandığı 35 BDE 95 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve Sakarya Arama Kurtarma Timi ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan B.H, T.H, Y.E.K. ve F.K. itfaiye ekiplerince araçlardan çıkarılarak ambulansa Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan birinin bebek olduğu öğrenildi. 4 yaralının durumlarının iyi, birinin ise ağır olduğu belirtildi.