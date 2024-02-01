 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akyazı'da servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Akyazı'da servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Akyazı\'da servis midibüsü devrildi: 2 yaralı

Akyazı ilçesinde seyir halinde olan bir servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

01.02.2024 09:47
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ilçesinde servis midibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Küçücek Fabrikalar Caddesi'nde seyreden A.A, idaresindeki 54 S 0897 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak yan yattı.

İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) de destek için bölgeye geldi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.Y, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Akyazı, İtfaiye, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akyazı'da servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 10:08:51. #1.11#
SON DAKİKA: Akyazı'da servis midibüsü devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement