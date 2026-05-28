Akyazı\'da Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karaçalılık Mahallesi'nde G.D. ile 54 H 4091 plakalı minibüsteki S.D. ve O.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen olay sırasında G.D, araçtaki S.D. ve O.D'ye tabancayla ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Taraflar aynı araçla Akyazı Devlet Hastanesine geldi, yaralılar burada tedavi altına alındı.