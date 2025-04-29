Akyazı\'da Yangın: 6 Kişi Kurtarıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde binada çıkan yangın söndürüldü, mahsur kalan biri çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Hastane Mahallesi 6005. Sokak'ta bulunan üç katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, polis, sağlık ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi.

Yangın esnasında binada mahsur kalan 1'i çocuk 6 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, sağlık görevlileri dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine olay yerinde müdahale etti.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.